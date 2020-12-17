В Подмосковье нашли восемь детей, заблудившихся в пещерах Сьяны

Спасатели нашли группу туристов, в которую входили восемь детей, пропавших в подмосковных в районе Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеграм-канала «112», дети сами вышли из пещеры к спасателям, их жизни ничего не угрожает. «Интерфакс» пишет со ссылкой на источник, что дети вышли навстречу спасателям. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Группа из 10 человек — восемь детей и двое взрослых — утром 17 декабря отправилась на экскурсию в пещеры Сьяны. Туристы собирались выйти на поверхность около 19 часов, но заблудились. По данным Life, когда группа заблудилась, инструктор, сопровождавший детей, оставил их с еще одним взрослым, а сам вышел на поверхность.

После случившегося губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заблокировать доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение.