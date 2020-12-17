В Госдуме предложили изменить поправки в закон о жертвах репрессий. Это позволит детям репрессированных не ждать жилье от государства по 30 лет

Депутаты Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар («Единая Россия») предложили изменить поправки в закон о «О реабилитации жертв политических репрессий». Об этом Хованская сообщила «Ведомостям».

Депутаты внесли поправки в законопроект правительства, принятый Госдумой в первом чтении в ноябре. Он сохраняет полномочия регионов при выделении жилья жертвам репрессий и потенциально ставит «детей ГУЛАГа» в многолетнюю очередь на квартиру.

Поправки в законопроект правительства, внесенные депутатами Госдумы, постановляют, что репрессированные лица получат выплаты на жилье от федеральных органов власти в течение одного года, пояснил «Ведомостям» адвокат Григорий Вайпан.

По подсчетам Хованской, сейчас число жертв политических репрессий, которые нуждаются в жилье, составляет не более 500 семей. В основном это бывшие жители Москвы, Петербурга и Краснодара, а также 61 семья из Севастополя. Для решения проблемы требуется 2,5 миллиарда рублей, заявила Хованская.

В декабре 2019 года Конституционный суд РФ подтвердил, что реабилитированные жертвы политических репрессий и их дети, родившиеся в лагере или ссылке, имеют право получить жилье там, где семья жила на момент репрессий, — без необходимости стоять в общей очереди на квартиру.

Летом 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект о сохранении полномочий регионов в вопросе выделения жилья. На практике это означало, что дети репрессированных все равно попадут в общую очередь.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат фракции Галина Хованская предложили альтернативный законопроект, который предполагал, что дети репрессированных получат жилье за счет федеральных органов власти и в четко оговоренный срок — один год. Этот законопроект Дума отклонила.

В сентябре 2020 года два спецдокладчика ООН призвали Россию за два года обеспечить жильем детей репрессированных россиян.