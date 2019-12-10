Конституционный суд признал за детьми репрессированных москвичей право получить жилье там, где жили их родители

Конституционный суд РФ подтвердил, что реабилитированные жертвы политических репрессий и их дети, родившиеся в лагере или ссылке, имеют право получить жилье там, где семья жила на момент репрессий.

Суд отметил, что такое право закреплено в федеральном законе «О реабилитации жертв политических репрессий». Но законодательство регионов не содержит правовых механизмов, позволяющих репрессированными и их детям получить жилье на родине.

Суд потребовал от законодательных органов власти устранить пробел. До этого репрессированных и их детей следует обеспечивать жильем без соблюдения требований, которые должны выполнять другие категории граждан.

Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде стали жалобы трех дочерей репрессированных москвичей, которые хотят вернуться в Москву. Власти города отказали женщинам в жилье, заявив, что они не соответствуют требованиям для нуждающихся; в частности, не прожили в Москве 10 лет и не являются малоимущими.