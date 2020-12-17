Собянин разрешил вакцинироваться от ковида работникам СМИ, промышленности и транспорта

С 21 декабря в Москве на вакцинацию от коронавируса смогут записаться работники промышленности, транспорта и СМИ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от COVID-19, организованного в городской поликлинике № 68.

«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается», — цитирует его слова «Интерфакс».

По словам Собянина, всего в городе открыты 70 пунктов вакцинации. На данный момент привились около 15 тысяч человек.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Первыми возможность сделать прививку получили учителя, врачи и сотрудники социальных учреждений. С 14 декабря этот список был расширен «работниками МФЦ, культуры, торговли и услуг».

Как писала «Медуза», правила вакцинации в Москве строго не соблюдаются и прививку фактически может сделать любой желающий.

Россиян прививают первой одобренной российской вакциной «Спутник V».