«Прайм Крайм»: во Владимире вор в законе Леван Сухумский сбежал из суда, отпросившись в туалет

Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, сбежал из здания суда во Владимире, сообщило агентство «Прайм Крайм», не указывая источник информации.

45-летнего Левана Сухумского доставили 16 декабря в суд для продления ареста, срок которого истек за два дня до этого. По требованию адвокатов конвой снял с него наручники, после чего вор в законе отошел в туалет и затем скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира, который должен был рассмотреть вопрос об аресте криминального авторитета, сообщили газете «Коммерсант», что суд не рассматривал ходатайство следствия «в связи с тем, что обвиняемый доставлен в суд не был». В пресс-службе регионального управления ФСИН это не комментировали.

Как отмечает «Прайм Крайм», в отношении Левана Абуладзе возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Перед этим он отсидел четыре года в тюрьме «Владимирский централ» по обвинению в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. С 17 апреля вор в законе находился в спецприемнике для иностранных нелегалов для последующей депортации из России.

В феврале замглавы МВД России генерал-полковник Михаил Ваничкин подписал распоряжение о нежелательности пожизненного пребывания Левана Абуладзе в России.

В апреле 2019 года в Уголовном кодексе России появилась новая статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы за статус вора в законе.

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