Суд в Оренбурге признал объявление о продаже капусты из Польши угрозой безопасности РФ

Центральный районный суд Оренбурга признал объявление на сайте agrobook.ru о продаже пекинской капусты из Польши угрозой национальной безопасности РФ. Об этом «Новой газете» рассказали в издательском холдинге «Крестьянин», которому принадлежит сайт.

Как следует из карточки дела, суд постановил ограничить доступ к странице сайта с объявлением.

Признать информацию о продаже капусты запрещенной потребовала Оренбургская транспортная прокуратура.

По мнению ведомства, «общественная опасность» объявления заключается в том, что продажа овощей из Польши «в нарушение существующих запретов и ограничений, создает угрозу интересам и безопасности Российской Федерации».

Как уточняет «Новая», объявление, о котором идет речь, опубликовали в 2013 году, то есть за год до того, как Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, которые приняли санкции против России.