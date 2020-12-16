РБК: смертность в России на фоне пандемии стала максимальной за 10 лет

Уровень смертности в России на фоне пандемии коронавируса достиг максимального значения за последние десять лет, свидетельствуют подсчеты РБК на основе данных Росстата.

Уровень смертности в январе-октябре 2020 года составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. Это максимум с 2010 года, когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тысяч живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.

Общее число умерших в России, по данным Росстата, в январе-октябре 2020 года достигло 1,661 миллиона человек. В последний раз до этого абсолютная смертность была выше в январе-октябре 2010 года и составляла 1,704 миллиона человек.

РБК также подсчитал в апреле-октябре 2020 года. По данным издания, она составила 140,2 тысячи человек. Общее число умерших с COVID-19 за тот же период Росстат оценил в 78,6 тысячи человек. Остальные потери могут был связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами пандемии, в частности, перегруженностью системы здравоохранения, пояснили РБК демографы