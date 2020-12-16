Мэрия Набережных Челнов разослала директорам школ города письмо с требованием выяснить, сколько учеников подписаны на «деструктивные» паблики в социальных сетях. Об этом сообщает «Медиазона», ознакомившаяся с копией письма.

К письму приложен список из 55 групп во «ВКонтакте», которые характеризуются как «деструктивные». Они разделены на четыре категории: «пропаганда нетрадиционного ислама», «националистические», «хулиганские» и «политические».

Раздел «политических» групп — самый многочисленный. Туда входят 18 пабликов, в том числе федеральный паблик ФБК, группы «Команда Навального Казань», «Он нам не царь — Набережные Челны». В раздел «хулиганские», в частности, входят такие группы как «Поясни за шмот» и «Душа пацана».

Автор письма, заведующая управлением образования города Татьяна Бросалина заявила, что в ходе мониторинга от директоров не требуется собирать персональные данные школьников, а лишь выяснить количество учеников среди участников групп.

В последние годы школьники старших классов составляют значительную часть крупных антикоррупционных акций, организуемых Алексеем Навальным. В ответ на эту активность власти ввели наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.