Мэрия Набережных Челнов разослала директорам школ города письмо с требованием выяснить, сколько учеников подписаны на «деструктивные» паблики в социальных сетях. Об этом сообщает «Медиазона», ознакомившаяся с копией письма.
К письму приложен список из 55 групп во «ВКонтакте», которые характеризуются как «деструктивные». Они разделены на четыре категории: «пропаганда нетрадиционного ислама», «националистические», «хулиганские» и «политические».
Раздел «политических» групп — самый многочисленный. Туда входят 18 пабликов, в том числе федеральный паблик ФБК, группы «Команда Навального Казань», «Он нам не царь — Набережные Челны». В раздел «хулиганские», в частности, входят такие группы как «Поясни за шмот» и «Душа пацана».
Автор письма, заведующая управлением образования города Татьяна Бросалина заявила, что в ходе мониторинга от директоров не требуется собирать персональные данные школьников, а лишь выяснить количество учеников среди участников групп.
На вопрос о том, почему среди «деструктивных» пабликов упоминаются оппозиционные политические группы, Бросалина ответила, что список согласован антитеррористической комиссией, и добавила: «Это в рамках профилактической работы, здесь ничего такого нет. Тут разговор абсолютно не про политику. Никакие права и свободы ребенка не нарушаются».
В последние годы школьники старших классов составляют значительную часть крупных антикоррупционных акций, организуемых Алексеем Навальным. В ответ на эту активность власти ввели наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.