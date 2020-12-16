Двое обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo получили по 30 лет

Суд присяжных в Париже приговорил двоих обвиняемых по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году к 30 годам лишения свободы каждого, сообщает Le Figaro.

Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение требовало пожизненного заключения.

Как добавляет Euronews, Полата называют «главным связным» непосредственных исполнителей теракта. Его адвокаты намерены обжаловать приговор, сообщает BFM TV.

Суд в Париже рассмотрел дело 14 человек, причастных к нападению на редакцию Charlie Hebdo и захвату заложников в кошерном магазине в Париже в 2015 году (трое из них находятся в розыске). Обвиняемых приговорили к различным срокам заключения — от четырех лет до пожизненного.

Максимальное наказание получил Мохамед Белхусин, который присоединился к террористической организации «Исламское государство» и, возможно, погиб в бою. Приговор в отношении него вынесли заочно.

В январе 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo. Погибли 12 человек. Мотивом теракта официально стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Братьев Куаши застрелили во время спецоперации.