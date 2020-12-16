Прокуратура попросила приговорить супругов из Калининграда Антонину Зимину и Константина Антонца, обвиняемых по делу о госизмене, к 14 годам колонии общего режима и 13 годам колонии строгого режима соответственно, сообщает «Коммерсант».

До задержания летом 2018 года Зимина была экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Ее муж, которого задержали через год, работал юристом в министерстве экономики Калининградской области.

Уголовное дело засекречено, но ранее стало известно, что супругов обвиняли в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он присутствовал на свадьбе Зиминой и Антонца; после этого супруги, по версии следствия, переслали его фотографии с торжества представителям разведки Латвии.

Как выяснил «Коммерсант», теперь в деле супругов появился второй эпизод — о передаче латвийской разведке документов под грифом «секретно», которые Антонец получил во время работы в региональном министерстве. В частности, речь идет о документах к постановлению правительства РФ, регламентирующих предоставление Калининградской области «межбюджетных трансфертов» для обеспечения поддержки юридических лиц—резидентов особой экономической зоны Калининграда, пишет газета.

Что касается первого эпизода, к концу процесса обвинение уже не настаивало на наказании за него, заявил «Коммерсанту» отец Антонины Зиминой Константин Зимин.

Приговор по делу будет оглашен 24 декабря. Своей вины Зимина и Антонец не признают.