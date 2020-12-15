Трамп объявил об отставке генпрокурора США

Глава министерства юстиции, генпрокурор США Уильям Барр покинет свой пост 23 декабря. Исполняющим обязанности генпрокурора станет его первый заместитель Джефф Розен. Об этом объявил действующий глава государства Дональд Трамп.

«Только что провел очень приятную встречу с генпрокурором Биллом Барром в Белом доме. У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу! Согласно его письму, Билл уйдет со своего поста накануне Рождества, чтобы провести праздники в кругу семьи», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее американские СМИ писали, что президент недоволен высказываниями генпрокурора, который публично объявлял об отсутствии масштабных махинаций на выборах главы государства.

Известие об отставке генпрокурора появилось в одно время с результатами голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на выборах президента США 2020 года. Дональд Трамп не признал итогов голосования и пытался оспаривать их в судах.