В Турции введут комендантский час с 31 декабря по 4 января. Разрешат ли туристам его не соблюдать, пока неясно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в новогодние праздники в стране будет действовать комендантский час — с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января.

«Благодаря нашим мерам, принятым ранее, мы наблюдаем серьезное снижение числа пациентов с COVID-19 и смертей в сравнении с другими странами», — сказал Эрдоган, слова которого приводит Daily Sabah.

С 21 ноября в Турции установили комендантский час, действующий в выходные дни. Первоначально ограничения затрагивали только вечер и ночь, но с 30 ноября их распространили на полные сутки. Нарушителям грозит штраф.

После введения комендантского часа на выходных в МВД Турции заявили, что эти меры не будут распространять на туристов. Пока что власти страны не уточняли, разрешат ли туристам не соблюдать комендантский час в новогодние праздники.

Власти Турции объявили о комендантском часе в новогодние праздники после того, как в стране за сутки умерли 229 человек с коронавирусом — это максимальное значение за все время.

С начала пандемии коронавируса в Турции выявили более 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19. Прямо сейчас в стране болеют более 216 тысяч человек, еще 16 тысяч человек умерли, более 1,6 миллиона человек выздоровели.

Турция — одна из первых стран, с которой Россия в августе полностью восстановила авиасообщение, прерванное весной из-за пандемии.

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