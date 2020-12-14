В России выявили 27 328 новых случаев COVID-19. Это на 752 меньше, чем днем ранее

По состоянию на утро 14 декабря в России зарегистрированы 27 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Днем ранее были выявлены 28 080 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве (+5874 человек за сутки), Петербурге (+3771) и Подмосковье (+1484).

В общей сложности с начала распространения COVID-19 в России заразились 2 681 256 человек.

За минувшие сутки от инфекции умерли еще 450 пациентов, а всего — 47 391 человек.

Выздоровели в общей сложности 2 124 797 человек, из них 18 562 пациента выписались из больниц за последние 24 часа.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведены более 83,1 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 463 тысячи тестов сделаны за минувший день.