Трамп отказался вакцинировать сотрудников Белого дома в приоритетном порядке

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он и сотрудники его администрации пока не планируют прививаться от коронавируса.

«Люди, работающие в Белом доме, должны получить доступ к вакцине несколько позже, если в этом не будет особой необходимости. Я попросил сделать такую поправку. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!», — написал Трамп у себя в твиттере.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что высокопоставленные американские чиновники во всех трех ветвях власти одними из первых получат возможность вакцинироваться, возможно, прямо с 14 декабря, когда в стране стартует кампания по массовой вакцинации населения.

11 декабря власти США экстренно одобрили использование вакцины от коронавируса, созданной компаниями Pfizer и BioNTech. Первой среди стран мира эту вакцину одобрила Великобритания, где уже начата вакцинация.

Планируется, что до конца года в США будут привиты почти три миллиона человек, в первую очередь люди из групп риска — медицинские работники и пожилые люди.

США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заболеваний коронавирусной инфекцией. В стране выявлены более 16 миллионов случаев заражения COVID-19. От инфекции умерли почти 300 тысяч человек. Дональд Трамп вместе со своей супругой осенью переболели коронавирусом.