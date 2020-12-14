Суд во Франции дал двоим россиянам 3 и 10 лет тюрьмы из-за драки на Евро-2016

Суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции приговорил российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам заключения соответственно по делу о беспорядках, произошедших на чемпионате Европы по футболу в июне 2016 года.

Как сообщает Le Figaro, россиян признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений 55-летнему английскому болельщику Эндрю Бейчу во время в Марселе.

Судя по записям видеонаблюдения, Михаил Ивкин бросил в англичанина креслом, Павел Косов ударил Бейча по голове, после чего тот потерял сознание. Еще один россиянин, личность которого не установили, ударил Бейча, когда тот лежал на земле. После случившегося Бейч получил инвалидность.

Прокуратура требовала для двоих обвиняемых 5 и 15 лет лишения свободы соответственно. Оба россиянина с марта 2018 года находились под арестом во Франции.

Михаил Ивкин, по словам его адвоката Жюльена Пинелли, выйдет на свободу до конца недели.