Историку Соколову запросили 15 лет строгого режима по делу об убийстве аспирантки

Обвинение запросило для бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

По обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко прокуратура запросила Соколову 13 лет, еще три года — по статье о незаконном хранении оружия.

Сроки прокуратура назвала на прениях сторон в Санкт-Петербургском городском суде.

В ноябре 2019 года Соколова достали из Мойки с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Историк оформил явку с повинной. По его признанию, он убил бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой у него был роман: четыре раза выстрелил в нее из обреза, а потом расчленил кухонным ножом.

Соколов говорил, что у него и Ещенко возник конфликт из-за того, что она «начала беситься» при упоминании его детей.