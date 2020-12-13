«Все это вымысел от начала до конца». Главный токсиколог Омской области прокомментировал сообщения о попытке отравить Навального в больнице

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, заведующий отделением в омской больнице, где лежал Алексей Навальный, назвал «информационной „уткой“» статью The Times о второй попытке отравления политика.

The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах написала, что предполагаемые агенты госбезопасности пытались отравить Навального «Новичком», когда политик лежал в больнице в Омске. Их целью, по версии издания, было не допустить того, чтобы Навальный прибыл в Берлин живым.

«Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца», — заявил Сабаев ТАСС. При этом, по его словам, отравления Навального «ни первичного, ни вторичного» вообще не было.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, и Навального доставили в местную больницу. Соратники политика сразу же говорили, что он отравлен, однако врачи заявляли, что эта версия не подтвердилась. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, в клинику «Шарите». В начале сентября власти Германии объявили, что немецкие врачи установили факт отравления Навального веществом из группы «Новичок». Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.