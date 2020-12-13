В России за сутки зафиксировано 28 080 новых случаев коронавирусной инфекции. На 57 меньше, чем днем ранее

В России за прошедшие сутки зафиксировано 28 080 новых случаев COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 57 меньше, чем днем ранее, когда сообщалось о 28 137 заболевших.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве (6425 заболевших) и Санкт-Петербурге (3768 заболевших за сутки).

Всего с начала распространения коронавируса в России заразились 2 653 928 человек.

За прошедшие сутки умерли 488 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умер 46 941 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Всего выздоровели 2 106 235 человек, у которых был диагностирован коронавирус, в том числе 20 277 за прошедшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, за сутки были сделано 535 тысяч тестов на COVID-19. Всего проведено 82,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.