Twitter запретил пользователям лайкать посты Трампа о президентских выборах. А через несколько часов снова разрешил

Администрация Twitter временно запретила ставить лайки под некоторыми твитами президента США Дональда Трампа, посвященными результатам прошедших выборов.

Утром 12 декабря пользователи заметили, что при попытке поставить лайк или сделать реплай к твитам президента появлялось сообщение «мы стараемся предотвратить распространение твитов, которые нарушают правила Twitter, поэтому мы заблокировали большинство способов взаимодействия с этим твитом». В качестве альтернативы пользователю предлагалось ретвитнуть сообщение с комментарием.

В твитах, которые было запрещено лайкать, Трамп, в частности, утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов, и обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, отданных за него.

Через несколько часов социальная сеть неожиданно вернула возможность лайкать и обсуждать твиты Трампа. Теперь под твитами лишь появляется предупреждение: «Это высказывание о мошенничестве на выборах является спорным». В компании не пояснили, с чем было связано такое решение.

Дональд Трамп отказывается признать свое поражение на президентских выборах, заявляя о фальсификациях при подсчете голосов, отданных по почте. Его юристы подали десятки исков с требованиями пересчета голосов в различные суды, однако выиграть удалось лишь несколько из них и на результаты это существенно не повлияло.

Twitter ранее неоднократно отмечал сообщения Трампа значками, предупреждающими о недостоверной информации. Президент в ответ обвинял соцсеть в цензуре.