По состоянию на утро 11 декабря в России зарегистрированы 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 658 случаев больше, чем сутки назад.

Больше всего заболевших в Москве (+7215 человек за сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).

Общее число инфицированных в стране достигло 2 597 711 человек.

За минувшие сутки, , от инфекции умерли еще 613 пациентов. Это максимальное значение с момента начала наблюдений. Всего с весны от коронавируса скончались 45 893 человека.

Выздоровели в общей сложности 2 059 840 человек, в том числе 26 171 пациент выписан из больниц за минувший день.

В стране проведены свыше 81,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 543 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.