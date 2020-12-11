Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток — 2».

Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии на глубине около 30 метров. В рамках начавшегося этапа «Фортуна» уложит участок длиной 2,6 километра.

Прокладка «Северного потока — 2» была приостановлена в декабре 2019 года, после того как США наложили на проект санкции. Из-за отказа европейского подрядчика «Газпром» решил достраивать газопровод собственными силами.

Из 2460 километров газопровода сейчас уложено более 2300 километров.

Вместе с «Турецким потоком» газопровод покроет весь объем транзита газа через Украину. США выступают против «Северного потока — 2» в том числе потому, что хотят продавать Европе собственный газ.