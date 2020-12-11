Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в гражданский оборот, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцина, цитирует ТАСС заявление Поповой, поступила в Москву, Петербург, Тулу, Новосибирск, Ростов-на Дону.

Такой выбор регионов, по словам главы Роспотребнадзора, продиктован тем, что в Ростовской, Тульской, Новосибирской областях в настоящее время эпидемиологический процесс активнее всего протекает на территории вне центрального городов. «ЭпиВакКорона», подчеркнула она, может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия, что позволяет доставить ее даже в отдаленные населенные пункты.

В первую очередь, подчеркнула Попова, в отдаленных населенных пунктах нужно вакцинировать учителей, фельдшеров и врачей — «людей, от которых зависит обеспеченность услугами здравоохранения и образования».

До конца года планируется выпустить 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны», сообщает «Интерфакс», из них пять тысяч направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

В начале декабря власти России объявили о начале масштабной вакцинации от COVID-19. В Москве вакцинация стала доступна для определенных категорий жителей с 5 декабря. Для прививок используется вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи.