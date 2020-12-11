Депутаты предложили сажать на пять лет людей, отказавшихся встать на учет как «иностранные агенты»

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение порядка деятельности физлиц или СМИ, признанных «иностранными агентами».

В соответствии с законопроектом, физических лиц, признанных «иностранными агентами», которые не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не подали отчет о своей деятельности, предлагается наказывать уголовно: штрафом в размере до 300 тысяч рублей или до двух годовых зарплат, обязательными или принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, признанного «иностранным агентом» депутаты предложили более мягкое наказание — до двух лет лишения свободы (или штраф в размере до 300 тысяч рублей или до двух годовых зарплат или обязательные или принудительные работы).

Наказывать по уголовной статье предлагается только руководителей тех СМИ и тех физлиц, которые ранее уже получали административное наказание за соответствующие нарушения. Для физлиц, собирающих сведения в области военно-технической деятельности РФ, уголовная ответственность наступит сразу.