Певица FKA twigs подала иск к актеру Шайе ЛаБафу о сексуальном и физическом насилии

Бывшая подруга актера Шайи ЛаБафа, певица FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала против него иск в суд Лос-Анджелеса. Об этом пишет New York Times (NYT).

В иске Барнетт обвиняет ЛаБафа в насильственных действиях сексуального характера, причинении эмоциональных страданий, а также в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

Как утверждает Барнетт, во время отношений ЛаБаф обращался с ней жестоко «физически, эмоционально и ментально».

О подобном поведении ЛаБафа NYT рассказала еще одна бывшая подруга актера Кэролин Фо. По ее словам, однажды он ударил ее так, что у нее пошла кровь.

ЛаБаф в комментарии NYT сказал, что «многие из этих утверждений не соответствуют действительности». Но, по его словам, он обязан «дать [женщинам] возможность публично высказаться и должен принять ответственность за то, что сделал».

Как добавил актер, он прошел программу «12 шагов» (помощь людям с зависимостью) и, хотя «не вылечился от алкоголизма, твердо намерен делать то, что нужно для выздоровления». «Я всегда буду сожалеть о том вреде, который я, возможно, причинил людям», — цитирует ЛаБафа газета.

Отношения Барнетт и ЛаБаф продолжались с осени 2018-го по лето 2019 года. Певица не обращалась в полицию, так как, по ее словам, сначала ошибочно думала, что это повредит его карьере, а затем сочла, будто ее не воспримут всерьез и заявления будут бесполезными.

NYT пишет, что ЛаБаф известен «буйным поведением». Его несколько раз задерживали по обвинениям в нападении и хулиганстве, которые впоследствии отклонили.