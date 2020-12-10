В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. На 1737 случаев больше, чем днем ранее

По состоянию на 11:10 10 декабря в России за сутки зарегистрировали еще 27 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. Днем ранее коронавирус выявили у 26 190 человек.

С начала пандемии в России ковидом заболели 2 569 126 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+6730 человек), Петербурге (+3774), Московской (+1351) и Нижегородской (+499) областях.

За сутки умерли 562 человека (днем ранее — 559 человек). За все время, , от коронавируса умерли 45 280 человек.

За сутки выздоровели 25 887 человек (днем ранее — 26 266 человек), у которых обнаружили коронавирус. За все время в России вылечились 2 033 669 человек.

Прямо сейчас в России ковидом болеют 490 177 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки провели 499 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее — 427 тысяч). С начала пандемии провели более 81 миллиона тестов.