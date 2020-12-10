Присяжные оправдали калининградских медиков по делу об убийстве недоношенного ребенка

Присяжные в Калининградском областном суде вынесли оправдательный вердикт по делу реаниматолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве недоношенного ребенка. Об этом сообщает «Медиазона».

Коллегия также оправдала вторую фигурантку дела, исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома № 4 Елену Белую.

Из восьми присяжных трое сочли Белую и Сушкевич виновными, уточняет «Медиазона».

Как пишет «Новый Калининград», после вердикта медиков освободили из-под домашнего ареста.

«В ближайшие дни суд на основании вердикта огласит оправдательный приговор подсудимым», — добавляет ТАСС.