Украина объявила карантин с 8 января 2021 года

На Украине с 8 января 2021 года вступят в силу жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции, — приводит его слова УНИАН. — До конца [2020] года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин».

Карантин вводят до 24 января. Он предусматривает в том числе запрет на работу кинотеатров, спортзалов, торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, а также кафе и ресторанов за исключением работы на вынос.

Все учебные заведения уйдут на каникулы, на время карантина запрещены «любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия», сказал Шмыгаль.

Продуктовые магазины, аптеки, банки и гостиницы останавливать работу не будут. Кроме того, будет работать общественный транспорт.

С середины ноября 2020 года на Украине действовал карантин выходного дня, когда запрещали работу общепита, торговых центров и развлекательных заведений. В начале декабря украинское правительство решило этот карантин не продлевать, а Минздрав сообщил, что порекомендует ввести более жесткие ограничения.

По официальным данным, к 9 декабря на Украине зарегистрировали почти 868 тысяч случаев заболевания COVID-19. Умерли за время эпидемии 14,7 тысячи человек. За сутки к 9 декабря в стране обнаружили 12,9 тысячи новых заболевших.