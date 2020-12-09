СК завел два дела из-за ночной работы трех петербургских баров

СК завел два уголовных дела из-за трех баров в Санкт-Петербурге, работающих, по данным ведомства, . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дела завели «по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм». Речь идет о пункте а части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы.

По данным следствия, бары продолжали работать, хотя «не позднее 5 декабря» Роспотребнадзор приостановил их деятельность и завел дело об административном нарушении.

СК. Росгвардия и Роспотребнадзор в ночь на 9 декабря устроили рейд по барам Петербурга.

Предприниматель Александр Коновалов рассказал «Фонтанке», что силовики выломали дверь одного из заведений. Издание выложило видео, на котором люди в форме бьют людей в баре ногами и дубинками; несколько человек лежат лицом в пол.