«Медиазона» подала в суд на Генпрокуратуру из-за требования удалить публикацию о коронавирусе в колониях

Издание «Медиазона» подало иск против Генпрокуратуры и Роскомнадзора из-за требования удалить текст о коронавирусе в российских колониях. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Текст «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование „Зоны права“» вышел на «Медиазоне» 16 ноября. В нем рассказывалось, как весной ковид распространялся по колониям всей страны, когда первые заболевшие начали приезжать в регионы этапом из Москвы и Санкт-Петербурга. В тексте приводились ссылки как на открытые источники, так и на собственные данные правозащитной организации «Зона права».

Роскомнадзор предъявил претензии к тексту 8 декабря. В частности, он обратил внимание на содержащиеся в публикации данные о «недостаточных мерах, принимаемых ведомством [ФСИН] для предупреждения заболеваемости среди лиц, находящихся в местах ограничения и лишения свободы». Какие именно утверждения в тексте вызвали претензии, не уточнялось.

Роскомнадзор потребовал удалить исследование, пригрозив «Медиазоне» блокировкой сайта. Издание изменило текст так, чтобы из него не было понятно, что речь идет о коронавирусе и о ФСИН. Теперь он называется «Невидимый [Роскомнадзор]. Как [Роскомнадзор] шел по системе [Роскомнадзора] — исследование „Зоны права“».