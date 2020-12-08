The Insider: дочь Сергея Кириенко получила французское гражданство

Любовь Кириенко — дочь первого замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко — получила гражданство Франции. Об этом пишет The Insider со ссылкой на «базу лиц с двойным гражданством».

О какой именно базе идет речь, The Insider не уточняет. При этом издание указывает, что дочь первого замглавы администрации президента российским властям о наличии второго гражданства. Такие уведомления подают в управление МВД по вопросам миграции.

То, что Любовь Кириенко, чьи данные есть в базе, действительно является дочерью первого замглавы администрации президента, доказывают совпадающие дата рождения и номер российского паспорта, пишет The Insider. Издание не уточняет, откуда получило номер паспорта дочери Кириенко.

На своей странице в LinkedIn Любовь Кириенко указала, что до 2012 года училась в ESCP Business School в Париже. До 2014 года она работала во французском пиар-агентстве «14 septembre», после чего вернулась в Россию, пишет The Insider. В 2017 году Любовь Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив.

Как сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра, дочь Сергея Кириенко владеет квартирой в жилом комплексе «Эдельвейс» в Москве. Рыночную стоимость жилья издание оценило примерно в 50 миллионов рублей.

Любовь Кириенко замужем за Андреем Угничем, который с 2019 года владеет долями в компаниях, занимающихся сбором отходов в Тамбовской области. По информации The Insider, Угнич тоже учился в Париже.

Любовь Кириенко — средняя дочь Сергея Кириенко. Его старший сын Владимир работает первым вице-президентом «Ростелекома». Младшая дочь Надежда, по информации «Собеседника», в 2020 году поступила в РАНХиГС.

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