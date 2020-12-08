СК назвал мотивом убийства Япончика личную неприязнь

Мотивом убийства криминального авторитета по прозвищу Япончик была личная неприязнь со стороны вора в законе Ильи Симонии (Махо). Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал замглавы СК Ростислав Рассохов.

«Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области. Информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана, в ходе расследования не получена», — сказал Рассохов.

По словам Рассохова, следствие установило всех причастных к преступлению. Сколько в деле фигурантов, он не уточнил.

Симонию заочно арестовали в апреле 2020 года по обвинению в организации убийства Иванькова и объявили в международный розыск.

В феврале 2020 года СК сообщил, что нашел двух предполагаемых соучастников убийства Иванькова, в мае того же года — еще одного. Все трое арестованы.