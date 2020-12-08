Журнал Forbes составил семнадцатый ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира.

Единственной представительницей России в рейтинге три года подряд остается глава ЦБ Эльвира Набиуллина (в 2017-м в списке была еще и главный редактор RT Маргарита Симоньян). В 2020 году Набиуллина заняла 57 строчку, в рейтинге-2019 она была на 53 месте, а в 2018-м — на 49 месте.

На первом месте десятый год подряд — канцлер Германии Ангела Меркель. Вторую строчку, как и в рейтинге 2019 года, занимает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Третье место Forbes отдал новичку рейтинга — будущему вице-президенту США Камале Харрис.

Всего в новом рейтинге 17 новых участниц. «Это иллюстрация того, что женщины руководят всеми сферами жизни общества, меняющегося под влиянием пандемии [коронавируса]», — отмечает издание.

Так, среди новичков —исполнительный вице-президент CVS Health (поставщик рецептурных препаратов, управляет сетью из семи тысяч аптек в 40 американских штатах) Карен Линч, которая в 2021 году будет отвечать в компании за вопросы, связанные с вакциной от COVID-19.