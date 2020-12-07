ВШЭ: две трети россиян поддержали действия властей по борьбе с ковидом

Две трети россиян (65%) одобряют действия властей в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Высшей школы экономики «Социальное самочувствие россиян», результаты которого приводят «Коммерсант», РБК и ТАСС.

При этом, согласно исследованию, россияне стали более требовательны к государству. 40% респондентов считают, что власти должны обеспечить нормальный уровень жизни попавшим в трудную ситуацию, например, потерявшим работу. 34% придерживаются мнения, что «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше». 24% заявили, что «государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны».

Говоря о своем материальном положении в текущем году, 48% опрошенных заявили, что оно не изменилось. У 16% финансовая ситуация улучшилась, у 35% — ухудшилась.

40% респондентов рассказали, что получали выплаты от государства в связи с пандемией, в основном — на детей. «Значимость других видов поддержки для населения в целом оказалась незначительной», отмечают социологи.

Кроме того, эксперты ВШЭ зафиксировали новый тренд: «рост числа людей, которые верят в собственные силы». В 2020 году в способность «изменить обстоятельства своей жизни к лучшему» верят 30% опрошенных.

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