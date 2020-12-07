Бизнесмены Санкт-Петербурга попросили губернатора разрешить работу кафе, баров и музеев в новогодние каникулы

Представители туристической индустрии Санкт-Петербурга написали открытое письмо губернатору Александру Беглову с просьбой ослабить введенные на Новый год ограничения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Тюрина отметила, что введенные запреты привели «к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирования номеров в отелях, туров, экскурсий». Предприниматели опасаются, что если условия не смягчить, предприятия малого бизнеса просто разорятся, а крупный и средний бизнес будет вынужденно сокращать сотрудников накануне Нового года.

В связи с этим турбизнес просит отменить полный запрет на работу предприятий общественного питания, разрешить ресторанам при отелях с сертификатами Safe Travels обслуживать проживающих гостей без ограничений по времени. Среди других требований — смягчить ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни, а также разрешить турфирмам с сертификатами Safe Travels осуществлять туристические и экскурсионные перевозки автобусам.

Со схожей просьбой к Беглову обратились представители федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По их мнению, более целесообразным было бы закрытие кафе и ресторанов только в новогоднюю ночь.

Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам, кафе и барам работать с 31 декабря по 3 января, с 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеи, выставки и концертные залы не будут работать все новогодние каникулы.

Власти города также прямо попросили жителей других регионов воздержаться от поездок в Санкт-Петербург. «Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году», — сказал в начале декабря вице-губернатор Евгений Елин.

Региональный Роспотребнадзор 7 декабря призвал жителей города в новогодние каникулы отказаться от посещения любых общественных мест и не принимать гостей.