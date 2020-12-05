Московские суды запретили десять пабликов с «пацанскими цитатами» из-за поддержки АУЕ

Суды в Москве в ноябре запретили распространять информацию из как минимум десяти пабликов во «ВКонтакте», где публиковали . Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на решения судов.

16 ноября Останкинский суд Москвы частично удовлетворил иск прокурора, который просил заблокировать весь сайт «ВКонтакте» из-за паблика «Бог простит, а я запомню». Суд посчитал, что в паблике продвигали идеи движения , которое запретили в России как экстремистское, и пытались сформировать к нему положительное отношение. Суд признал запрещенной только информацию, опубликованную в сообществе. С 23 ноября паблик перестал обновляться, но доступ к нему пока открыт.

«МБХ медиа» пишет, что также московские суды признали запрещенной информацию из пабликов «Бог спасет, Братва поможет», «Blatnoi Beats» и «Жизнь ворам босота», но пока заблокирован только последний из них.

Кроме того, Кузьминский суд Москвы потребовал заблокировать шесть пабликов, где «размещали материалы, пропагандирующие уклад криминальной субкультуры АУЕ». Названия этих пабликов не раскрываются.

В октябре Минюст России признал экстремистским международное общественное движение «Арестантское уголовное единство». После этого российские суды начали штрафовать жителей разных городов за демонстрацию символики АУЕ в постах, которые опубликовали восемь-девять лет назад.

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