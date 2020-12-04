В России выявлены 27 403 новых случая COVID-19. На 742 меньше, чем день назад

По состоянию на утро 4 декабря в России зарегистрированы 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Днем ранее коронавирус выявили у 28 145 человек, что стало максимальным суточным приростом за все время.

Больше всего заболевших в Москве (+6868 человек за сутки), Петербурге (+3694) и Подмосковье (+1223).

Общее число выявленных случаев заболевания в стране достигло 2 402 949.

За минувший день от ковида умерли еще 569 пациентов, а всего с начала пандемии — 42 176 человек.

Выздоровели в общей сложности 1 888 752 человека, из них 28 901 пациент выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 78,2 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 533 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.