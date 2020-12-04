Продажи новых айфонов в России упали в три раза

За первые две недели после начала продаж в мобильных сетях в России зарегистрировали около 48 тысяч этих устройств, что в три раза меньше, чем за такой же период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro в 2019 году и iPhone Х в 2017 году.

К такому выводу пришли специалисты компании oneFactor, использовав для оценки данные о нагрузке на сотовые сети и алгоритмы машинного обучения, пишет «Коммерсант».

По итогам первых двух недель продаж на эти модели пришлось 0,03% от работающих в стране телефонов. Больше всего iPhone 12 представлено в Москве (0,034%), Петербурге и Московской области (по 0,02%). Модель iPhone 12 Pro более популярна в Москве и Чечне (по 0,03%), Петербурге и Подмосковье (0,02%).

В oneFactor считают, что спрос на iPhone 12 и 12 Pro снизился из-за высокой цены телефонов, дефицита моделей Pro, увеличения периода использования устройств и пандемии, из-за которой россияне стали экономить.

В «Мегафоне» сообщили «Коммерсанту», что в сетях этого оператора за первые две недели продаж зарегистрировали в три раза меньше iPhone 12, чем iPhone 11 за такой же период год назад. Гендиректор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин рассказал, что в магазинах «Мегафона» продажи iPhone 12 в штуках упали на 43% по сравнению с продажами iPhone 11 год назад. Он связал это с дефицитом моделей iPhone 12.

В то же время в МТС заявили об ажиотажном спросе на линейку iPhone 12. В компании отметили, что спустя месяц в продаже можно найти не все версии и расцветки, поскольку их раскупают в первые часы после появления. В сети re:Store сказали, что спрос выше, чем год назад, «но мы не можем удовлетворить его в полном объеме». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и Tele2 это не комментировали.