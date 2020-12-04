Pfizer до конца года сможет произвести вдвое меньше вакцины от COVID-19, чем планировалось. Только 50 миллионов доз

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести лишь 50 миллионов доз вакцины от COVID-19, а не 100 миллионов, как планировалось ранее. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, причастный к производству вакцины.

По словам собеседника издания, выяснилось, что некоторые партии веществ, используемых при производстве вакцины, не соответствуют стандартам качества. «Мы решили эту проблему, однако у нас не хватит времени, чтобы выполнить план по поставкам», — сказал он.

Вакцинация препаратом, совместно разработанным американской Pfizer и немецкой BioNTech, проводится в два этапа. То есть 50 миллионов доз вакцины теоретически хватит, чтобы привить 25 миллионов человек.

Использование вакцины Pfizer 2 декабря одобрила первая страна в мире — Великобритания. Минздрав Великобритании объявил, что применение вакцины начнется уже с 7 декабря. Великобритания, говорилось в заявлении, заказала 40 миллионов доз вакцины.

Вакцина Pfizer проходит процедуру допуска к использованию в США.