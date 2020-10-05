«Ведомости»: в мэрии Москвы обсуждают введение пропускного режима из-за коронавируса

Власти Москвы прорабатывают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возвращение к пропускному режиму, действовавшему в апреле-июне. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова источников, близких к мэрии Москвы.

Один из собеседников издания, близкий к московскому правительству, сказал, что стопроцентную самоизоляцию могут объявить в течение двух недель, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

В то же время источники «Медузы», близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, говорили в конце прошлой недели, что власти Москвы пока не обсуждают пропускной режим.

Москва лидирует среди других регионов России по числу заболевших COVID-19. 4 октября в Москве выявили треть всех новых случаев коронавирусной инфекции за сутки — 3327 из 10 499 случаев.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 303 940 5 343 253 031 45 566 2 Московская область 74 631 1 364 56 976 16 291 3 Санкт-Петербург 44 358 3 059 29 743 11 556 4 Нижегородская область 33 176 588 28 709 3 879 5 Свердловская область 29 812 612 22 164 7 036 6 Ханты-Мансийский АО 23 121 191 21 407 1 523 7 Ростовская область 22 805 532 18 105 4 168 8 Красноярский край 20 467 559 15 563 4 345 9 Иркутская область 19 462 299 16 386 2 777 10 Воронежская область 18 706 188 16 689 1 829 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 1 215 001 21 358 979 143 214 500

Актуально на 09:18 05.10.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 09:18 05.10.2020 (по московскому времени)