«Ведомости»: в мэрии Москвы обсуждают введение пропускного режима из-за коронавируса

Власти Москвы прорабатывают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возвращение к пропускному режиму, действовавшему в апреле-июне. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова источников, близких к мэрии Москвы.
Один из собеседников издания, близкий к московскому правительству, сказал, что стопроцентную самоизоляцию могут объявить в течение двух недель, если ситуация с коронавирусом не улучшится.
В то же время источники «Медузы», близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, говорили в конце прошлой недели, что власти Москвы пока не обсуждают пропускной режим.
Как заявил «Ведомостям» представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Главная задача сейчас — оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».
Москва лидирует среди других регионов России по числу заболевших COVID-19. 4 октября в Москве выявили треть всех новых случаев коронавирусной инфекции за сутки — 3327 из 10 499 случаев.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ханты-Мансийский АО
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Воронежская область
Актуально на 09:18 05.10.2020 (по московскому времени)