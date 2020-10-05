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«Ведомости»: в мэрии Москвы обсуждают введение пропускного режима из-за коронавируса
Источник: Ведомости

Власти Москвы прорабатывают несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возвращение к пропускному режиму, действовавшему в апреле-июне. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова источников, близких к мэрии Москвы.

Один из собеседников издания, близкий к московскому правительству, сказал, что стопроцентную самоизоляцию могут объявить в течение двух недель, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

В то же время источники «Медузы», близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, говорили в конце прошлой недели, что власти Москвы пока не обсуждают пропускной режим.

Как заявил «Ведомостям» представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Главная задача сейчас — оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».

Ведомости

Москва лидирует среди других регионов России по числу заболевших COVID-19. 4 октября в Москве выявили треть всех новых случаев коронавирусной инфекции за сутки — 3327 из 10 499 случаев.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

303 940
5 343
253 031
45 566

2

Московская область

74 631
1 364
56 976
16 291

3

Санкт-Петербург

44 358
3 059
29 743
11 556

4

Нижегородская область

33 176
588
28 709
3 879

5

Свердловская область

29 812
612
22 164
7 036

6

Ханты-Мансийский АО

23 121
191
21 407
1 523

7

Ростовская область

22 805
532
18 105
4 168

8

Красноярский край

20 467
559
15 563
4 345

9

Иркутская область

19 462
299
16 386
2 777

10

Воронежская область

18 706
188
16 689
1 829
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
1 215 001
21 358
979 143
214 500
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 09:18 05.10.2020 (по московскому времени)

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