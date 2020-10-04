В России за сутки выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Впервые с мая

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 499 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее сообщалось о 9859 заболевших. Всего с начала распространения COVID-19 в России заболел 1 215 001 человек.

Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 в России предыдущий раз фиксировалось 15 мая.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве — 3327 человек. На втором месте по числу новых случаев COVID-19 находится Санкт-Петербург, где за сутки выявили 392 заболевших.

За прошедшие сутки умерли 107 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России скончались 21 358 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Из больниц за сутки были выписаны 3284 человека, проходивших лечение от COVID-19. Всего, по данным оперативного штаба, с момента начала пандемии в России выздоровели 979 143 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

За сутки было сделано 436 тысяч тестов на COVID-19, отчитался Роспотребнадзор. Всего в России проведено 47,6 миллиона исследований на новую коронавирусную инфекцию.