В Москве открыли резервные госпитали для заразившихся коронавирусом

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Москве в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», сообщает ТАСС.

Временные госпитали открыли «в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии госпиталя в «Сокольниках». В первую очередь, по его словам, в них будут лечить пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.

Собянин отметил, что резервные госпитали сформировали при стационарах московских больниц, которые направили туда своих сотрудников. Мэр города напомнил, что госпитали создали еще весной: «Это не какие-то сооружения, созданные наспех».

Госпиталь в «Сокольниках» рассчитан на 550 пациентов, госпиталь в «Крылатском» — на почти 1400 человек. Агенство «Москва» опубликовало фотографии, снятые в двух временных больницах.

1 октября Сергей Собянин сообщил, что в Москве каждый день начинают работать дополнительные блоки больниц, которые резервировали для лечения пациентов с COVID-19.

В Москве из-за роста новых случаев COVID-19 городские власти направили на карантин пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а школьников отпустили на каникулы с 5 по 18 октября. Кроме того, с 5 октября по требованию мэрии московские компании должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 307 477 (+3 537) 5 370 (+27) 253 944 (+913) 48 163 2 Московская область 74 970 (+339) 1 369 (+5) 57 166 (+190) 16 435 3 Санкт-Петербург 44 765 (+407) 3 073 (+14) 29 947 (+204) 11 745 4 Нижегородская область 33 374 (+198) 590 (+2) 28 720 (+11) 4 064 5 Свердловская область 29 987 (+175) 615 (+3) 22 270 (+106) 7 102 6 Ханты-Мансийский АО 23 280 (+159) 192 (+1) 21 447 (+40) 1 641 7 Ростовская область 23 049 (+244) 541 (+9) 18 175 (+70) 4 333 8 Красноярский край 20 587 (+120) 561 (+2) 15 577 (+14) 4 449 9 Иркутская область 19 570 (+108) 302 (+3) 16 421 (+35) 2 847 10 Воронежская область 18 888 (+182) 190 (+2) 16 690 (+1) 2 008 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 1 225 889 21 475 982 324 222 090

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