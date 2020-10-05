В Москве открыли резервные госпитали для заразившихся коронавирусом

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Москве в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», сообщает ТАСС.
Временные госпитали открыли «в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии госпиталя в «Сокольниках». В первую очередь, по его словам, в них будут лечить пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.
Собянин отметил, что резервные госпитали сформировали при стационарах московских больниц, которые направили туда своих сотрудников. Мэр города напомнил, что госпитали создали еще весной: «Это не какие-то сооружения, созданные наспех».
Госпиталь в «Сокольниках» рассчитан на 550 пациентов, госпиталь в «Крылатском» — на почти 1400 человек. Агенство «Москва» опубликовало фотографии, снятые в двух временных больницах.
1 октября Сергей Собянин сообщил, что в Москве каждый день начинают работать дополнительные блоки больниц, которые резервировали для лечения пациентов с COVID-19.
В Москве из-за роста новых случаев COVID-19 городские власти направили на карантин пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а школьников отпустили на каникулы с 5 по 18 октября. Кроме того, с 5 октября по требованию мэрии московские компании должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ханты-Мансийский АО
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Воронежская область
Актуально на 13:21 05.10.2020 (по московскому времени)