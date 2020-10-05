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В Москве открыли резервные госпитали для заразившихся коронавирусом
Источник: ТАСС

Резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Москве в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», сообщает ТАСС.

Временные госпитали открыли «в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии госпиталя в «Сокольниках». В первую очередь, по его словам, в них будут лечить пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.

Собянин отметил, что резервные госпитали сформировали при стационарах московских больниц, которые направили туда своих сотрудников. Мэр города напомнил, что госпитали создали еще весной: «Это не какие-то сооружения, созданные наспех».

Госпиталь в «Сокольниках» рассчитан на 550 пациентов, госпиталь в «Крылатском» — на почти 1400 человек. Агенство «Москва» опубликовало фотографии, снятые в двух временных больницах.

1 октября Сергей Собянин сообщил, что в Москве каждый день начинают работать дополнительные блоки больниц, которые резервировали для лечения пациентов с COVID-19.

В Москве из-за роста новых случаев COVID-19 городские власти направили на карантин пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а школьников отпустили на каникулы с 5 по 18 октября. Кроме того, с 5 октября по требованию мэрии московские компании должны перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

307 477 (+3 537)
5 370 (+27)
253 944 (+913)
48 163

2

Московская область

74 970 (+339)
1 369 (+5)
57 166 (+190)
16 435

3

Санкт-Петербург

44 765 (+407)
3 073 (+14)
29 947 (+204)
11 745

4

Нижегородская область

33 374 (+198)
590 (+2)
28 720 (+11)
4 064

5

Свердловская область

29 987 (+175)
615 (+3)
22 270 (+106)
7 102

6

Ханты-Мансийский АО

23 280 (+159)
192 (+1)
21 447 (+40)
1 641

7

Ростовская область

23 049 (+244)
541 (+9)
18 175 (+70)
4 333

8

Красноярский край

20 587 (+120)
561 (+2)
15 577 (+14)
4 449

9

Иркутская область

19 570 (+108)
302 (+3)
16 421 (+35)
2 847

10

Воронежская область

18 888 (+182)
190 (+2)
16 690 (+1)
2 008
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
1 225 889
21 475
982 324
222 090
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 13:21 05.10.2020 (по московскому времени)

О коронавирусе в России