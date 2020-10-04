В центре Минска началась акция протеста. Сообщается о задержаниях

Обновление: На проспекте Победителей в центре Минска задержаны около 10 человек. У некоторых из них, как сообщает «Интерфакс», в руках были бело-красно-белые флаги и другая символика протестных акций.

В Минске днем в воскресенье началась очередная акция протеста. Участники собрались в центре города — на Немиге. По данным Tut.by и «Интерфакса», уже задержан как минимум один человек.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», мужчины в черном камуфляже и балаклавах внезапно подошли к одному из стоявших на тротуаре молодых мужчин, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус. Подчеркивается, что задержанный не выкрикивал лозунгов.

Перед воскресной акцией протеста, которые последние месяцы проходят в Минске каждую неделю, в городе была замечена спецтехника, применяемая для разгона митингов, и БТР.

В воскресенье с утра в центре Минска не работали многие торговые комплексы и были закрыты заведения общепита. Как отмечает «Интерфакс», ранее в ТЦ неоднократно пытались укрыться участники акций протеста, которых преследовали сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается, что закрыты и некоторые станции метро — «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа».

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, после которых начались массовые акции с требованием отставки Александра Лукашенко. В первые несколько дней протесты сопровождались жесткими разгонами, массовыми задержаниями, избиениями задержанных.

США, ЕС и ряд другие стран на фоне протестов и сообщений о многочисленных фальсификациях на выборах не признали Александра Лукашенко законным президентом Беларуси, Россия его легитимность под сомнение не ставит.