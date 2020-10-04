Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 в городе «несколько стабилизировалась».

Однако, сообщил Собянин в интервью телеканалу «Россия 1», количество госпитализированных с новым коронавирусом «все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных».

При этом мэр Москвы, сообщают РИА Новости, подчеркнул, что массово переводить городские больницы на работу с пациентами с коронавирусом пока не планируется. «У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию», — отметил он.

Также, по словам Собянина, городские власти не собираются вводить «серьезные ограничения» для предприятий, что, считает мэр, сейчас является «самой большой и самой эффективной» поддержкой бизнеса.

В конце сентября в России стало резко расти число новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольше число заболевших COVID-19 фиксируется в Москве. Так, 3 октября федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 2884 заболевших в Москве, а городской штаб — о 896 госпитализированных за сутки с COVID-19. Днем ранее, по данным городского штаба, были госпитализированы 952 человека с коронавирусной инфекцией.

С 5 октября власти Москвы распорядились перевести на удаленную работу не менее трети сотрудников расположенных в городе предприятий. Исключения сделаны для оборонных предприятий, предприятий «Росатома», «Роскосмоса», компаний «электронно-технической отрасли» и медицинских учреждений.

Весной в Москве, как и во многих других регионах России, несколько месяцев действовал режим обязательной самоизоляции. В городе была прекращена работа предприятий, за исключением жизненно важных и ограничены перемещения жителей.