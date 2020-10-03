В России за сутки выявлены 9859 случаев коронавируса. Это на 447 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число новых случаев диагностировано в Москве — 2884. Общее число инфицированных в России достигло 1 204 502 человек.

За сутки умерли 174 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в России, по данным оперативного штаба, умер 21251 человек.

Выздоровели 975 859 человек, в том числе 5563 пациента выписаны из больниц за минувшие сутки.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние 24 часа в России проведены 423 тысячи тестов на выявление коронавируса, а всего — свыше 47,2 миллиона лабораторных исследований.