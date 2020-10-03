Трампа отправили в больницу на «несколько дней»

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусной инфекцией, проведет «несколько дней» в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, штат Мэриленд. Об этом сообщает AP.

Трамп будет работать из «президентского люкса больницы, который оборудован всем необходимым, чтобы [Трамп] продолжил исполнять свои официальные обязанности», пишет агентство со ссылкой на Белый дом.

Днем 2 октября администрация Трампа сообщила, что президент США «утомлен», но находится «в приподнятом настроении», добавляет AP.

По данным Reuters, врачи настаивали на госпитализации, чтобы Трамп в случае необходимости получил немедленную помощь.

Как отмечает агентство, президент США находится в группе риска из-за возраста (ему 74 года) и веса (в 2019-м его диетолог говорил про 110 килограммов при росте 190 сантиметров).

Лечащий врач Трампа сообщил, что после того, как подтвердился диагноз COVID-19, американский президент получил «восьмиграммовую дозу препарата [фирмы] Regeneron». Об этом пишет Bloomberg. Кроме того, Трамп принимал «цинк, витамин D, Фамотидин, мелатонин и аспирин».

Препарат компании Regeneron Pharmaceuticals — это, как пишет сама фирма, коктейль антител REGN-COV2. Об успешных испытаниях Regeneron сообщила 29 сентября, в тестах участвовали 275 человек.