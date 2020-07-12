Дональд Трамп впервые с начала пандемии COVID-19 появился на публике в маске. США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Президент США Дональд Трамп впервые с момента начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в защитной маске. Маску Трамп надел во время визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Дональда Трампа ранее критиковали за то, что он игнорирует рекомендации экспертов его собственной администрации, касающиеся ношения маски в общественных местах. В частности, о том, что Трамп не носит маску, регулярно упоминал претендент на пост президента от демократов Джо Байден. Белый дом, в свою очередь, заявлял, что Трампу нет необходимости закрывать рот и нос, так как и он сам, и его окружение регулярно проходят тесты на коронавирус. Трамп и сам говорил, что вряд ли будет носить маску.

По данным CNN, окружению Трампа все-таки удалось уговорить его появиться в маске на публике во время визита в госпиталь, чтобы подать позитивный пример сторонникам. Однако то, что президент США надел маску, не удовлетворило его политических противников. Пресс-секретарь Байдена Эндрю Бейтс заявил, что Трамп потратил четыре месяца, разубеждая своих сторонников носить маски, в то время как кандидат в президенты от демократов «с самого начала подавал пример».

США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным на момент написания новости, в США заразились 3 245 925 человек, в том числе более 60 тысяч за прошедшие сутки, почти 135 тысяч человек с момента начала пандемии умерли.