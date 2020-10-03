Лечащий врач Трампа рассказал о его хорошем самочувствии. Но неофициально журналистам сообщили о «внушавшем большое беспокойство» состоянии

Некоторые показатели состояния здоровья президента США Дональда Трампа в последние сутки «внушали большое беспокойство». Об этом журналистам крупнейших американских СМИ рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, сейчас нельзя сказать, что Трамп находится на пути к выздоровлению. Критически важными с точки зрения медицинского ухода будут следующие 48 часов.

Источник пожелал остаться анонимным, но как пишет The Guardian, за этим заявлением мог стоять глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз.

В то же время, лечащий врач Трампа Шон Конли на брифинге официально заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью. Сам Трамп написал твит, в котором поблагодарил врачей и также заявил, что чувствует себя хорошо.

Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом, 2 октября. Вечером того же дня президент был госпитализирован в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

В связи с болезнью Трамп на 10 дней приостановил свое участие в предвыборных мероприятиях. Следующие дебаты с Джо Байденом по плану должны пройти 15 октября.

У вице-президента Майка Пенса, который в случае необходимости должен будет исполнять президентские обязанности, коронавируса не обнаружили.