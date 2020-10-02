МИД РФ: санкции Белоруссии против европейских чиновников будут действовать и в России

Белорусский санкционный список в отношении чиновников Евросоюза автоматически будет действовать в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что это произойдет «в соответствии с союзническими обязательствами».

МИД РФ также подчеркнул, что считает санкции Евросоюза «открытым и неприемлемым давлением на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Белоруссия утром 2 октября объявила о введении санкций в отношении неназванного числа европейских чиновников. Это было сделано в ответ на действия ЕС, который внес в черный список около 40 представителей белорусской власти, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Александр Лукашенко в список не попал.

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