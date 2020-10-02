«Левада-центр»: деятельность Навального одобряют 20% россиян

Деятельность политика Алексея Навального одобряют 20% россиян, 50% ее не одобряют, а 18% — вообще не слышали о нем. Такие приводит .

Из тех, кто слышал о Навальном, 31% относятся к нему нейтрально, у 10% он вызывает уважение, у 8% — сочувствие, у 10% — неприязнь. Еще 14% заявили, что не могут сказать о нем ничего хорошего.

Об Навального слышали 77% респондентов, 18% из них внимательно следят за развитием этой ситуации. Пятая часть (21%) восприняла сообщение об отравлении с сочувствием, примерно столько же (19%) — с недоумением, почти половина (45%) не испытала никаких особых чувств.

Информации о том, что Навальный был отравлен, доверяет треть россиян (33%), не доверяет — более половины (55%). Из тех, кто полагает, что политика отравили, 30% считают, что за этим стоят российские власти, по 8% — что это были фигуранты его расследований и западные спецслужбы.

Как напоминает «Левада», в 2013 году, когда Навальный баллотировался в мэры Москвы, его деятельность одобряли лишь 6% россиян, 35% — не одобряли. Более половины жителей страны тогда не слышали о политике.

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