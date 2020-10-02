Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте, сообщает Baza. ТАСС написал, что информацию об этом агентству подтвердил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников; «Новой газете» он при этом заявил, что узнал об инциденте из интернета и подтвердить ничего не может.

Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей.

В фейсбуке Славиной сегодня был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского».

В этот же день нижегородское отделение «Яблока» заявило, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов. По данным партии, «обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности , возбужденного против одного из жителей города.

СК по факту инцидента начал доследственную проверку.

Ирину Славину (Мурахтаеву) в 2019 году оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за нецензурного каламбура в фейсбуке и на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова. В июне 2020 года, пишет «МБХ Медиа», на нее составили протокол о фейковых новостях из-за материала о том, что один из руководителей академии самбо в Кстово заразился коронавирусом.